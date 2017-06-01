Эксперт Sportsnet предложил "Вашингтону" обменять Овечкина на Ковальчука

Обозреватель Sportsnet Марк Спектор уверен в том, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сменит клубную прописку. Он даже готов поставить на то, что нападающий закончит карьеру в составе "Кэпиталз".

- Владелец "Вашингтона" хорошо относится к Овечкину. Этот игрок принес команде миллионы, если не миллиарды долларов, - приводит Sportsnet.ca слова Спектора. - Готов поставить на то, что Александр уйдет на покой, являясь игроком "Кэпиталз".

Если же пофантазировать на эту тему, то возможны два варианта. Первый - "Вегас". Там работает человек, который задрафтовал Овечкина. Это может принести им огромную поддержку фанатов. Второй - "Нью-Джерси". Что, если обменять Овечкина на Ковальчука? Говорят, что Илья ищет возможность перейти в НХЛ, но права на него принадлежат "Дэвилз". Это будет непросто, но что, если между клубами случится русская рулетка?