Экс-игрок "Сочи" Уитни: "Судя по тренировкам, в России остаются во временах Холодной войны"

Бывший игрок "Сочи" Рэй Уитни в эфире подкаста Spittin' Сhicklets раскритиковал методику подготовки российских хоккеистов. Ранее Уитни в одном из выпусков подкаста откровенно высказался относительно пребывания в России и красоте русских девушек.

- Из России больше не получается так много энхаэловцев, как раньше - ни звезд, ни других, - сказал Уитни. - В плане физики они еще отстают в развитии. Судя по их тренировкам, в России остаются во временах Холодной войны. В зале они будто готовится к соревнованиям на самого сильного человека в мире - работают по шесть часов в день, катаются по два часа, а потом еще бегают. Дело еще в том, чему их учат на льду. Суперзвезды у них будут всегда, но остальные игроки не кажутся достаточно сильными. (Дмитрий Сомов)