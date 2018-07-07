Экс-форвард "Ванкувера" Бэрроуз завершил карьеру

Нападающий Алекс Бэрроуз в возрасте 37 лет принял решение завершить карьеру, сообщает официальный сайт NHLPA. Последним клубом форвард была "Оттава", за которую он играл с 2017 года.

Большую часть карьеры Бэрроуз провел в "Ванкувере" – он защищал цвета "Кэнакс" с 2005 по 2017 год. В 2011 году он вместе с командой дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл "Бостону" (3-4 в серии).

В общей сложности Бэрроуз провел 913 матчей, набрав 409 (205+204) очков. В плей-офф он выходил на лед в 85 встречах, набрав 39 (19+20) баллов за результативность.