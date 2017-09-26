Экс-форвард "Питтсбурга" назвал позором будущий визит команды в Белый дом

Бывший форвард "Питтсбурга" Жорж Ларак раскритиковал решение клуба встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Ранее глава государства отменил встречу с чемпионом НБА "Голден Стэйт", чьи игроки раскритиковали Трампа.

– Понимаю, что хоккей более консервативен, чем другие виды спорта, но в этом случае это неправильно, – цитирует TSN Ларака. – На мой взгляд, то, что "Питтсбург" посетит Белый дом – позор. Когда они будут там, это будет ужасно выглядеть. Их уничтожат. Белый дом – последнее место, где должен побывать кубок Стэнли.

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