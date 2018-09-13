Экман-Ларссон стал новым капитаном "Аризоны"

"Аризона" на официальном сайте объявила, что новым капитаном команды будет защитник Оливер Экман-Ларссон. 27-летний швед - четвертый игрок в истории "Койотс", который удостоился этого звания. Ранее капитанами команды были Кит Ткачук, Теппо Нумминен и Шейн Доан.

27-летний швед выступает в НХЛ с 2010 года, когда команда еще носила навание "Финикс Койотс". За это время он принял участие в 576 матчах "регулярки", набрав 290 (102+188) очков. В 16 играх плей-офф на его счету 4 (1+3) балла за результативность.