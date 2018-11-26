Егор Яковлев: "В СКА и НХЛ требования примерно одинаковые"

Защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев в инетрвью "СЭ" рассказал о том, какие существуют различия между НХЛ и КХЛ. В прошлом сезоне он выступал в России за СКА.

– Как мне рассказывал один российский защитник, если в КХЛ можно каждую вторую смену проводить, не напрягаясь, а то и больше, то в НХЛ приходится рвать задницу в каждой смене. Иначе все будет плохо.

– Абсолютно с этим согласен. Тут на каждую смену надо выходить как на последнюю. Потому что чуть-чуть потеряешь концентрацию, и появится момент. А здесь люди из полумомента делают голы. Ошибок почти не прощают. Поэтому надо реально безостановочно рвать.

– Был недавно на матчах "Виннипега" с "Флоридой" в Хельсинки. В трансляциях этого то ли не замечаешь, то ли глаз за много лет успел замылиться, а с трибуны очень бросается в глаза, насколько круто все бросают. Сравнивая с КХЛ – небо и земля.

– Это действительно так. Некоторые очень сильно и очень метко бросают. Я тоже обратил на это внимание, когда уже приехал. Когда смотрел НХЛ по телевизору, хайлайты или даже целые матчи, мне казалось, что тут вратари вообще не ловят ничего. Но на самом деле они тут очень здорово играют. Просто бросают так, что ничего не сделать. Настолько четкие броски, что среагировать тяжело. И клюшкой круто играют. Особенно наш Кинкэйд. Оченькруто. Спокойноможетначинатьатаки.Этотожеудивило.

– Когда у каждого второго крутой бросок, что с ними всеми делать? Что менять в игре?

– Кардинальных отличий нет. И в СКА, и в НХЛ требования примерно одинаковые. Везде нужно играть ближе, плотнее, идти на игрока, который у борта, чтобы у него не было времени искать передачу. Важно встречать – чем раньше, тем лучше. Но все равно много нового узнал. Игра клюшкой важна – чтобы клюшка всегда была на шайбе. Мелочей много, из них и складывается игра.