Егор Яковлев: "В НХЛ совсем другая игровая тактика. Все намного быстрее"

Защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал, что в НХЛ его больше всего удивила другая игровая тактика. Он также добавил, что у всех игроков лиги очень хорошая физическая подготовка.

– Что именно нового вы для себя открыли? Другой вид спорта?

– Совсем другая игровая тактика. Все намного быстрее. Очень хорошо физически готовы практически все. Мало времени на раздумья. Из-за этого скорость игры другая. Основное, наверное, – физическая готовность. У всех она на очень высоком уровне. Поэтому люди бегут очень быстро при забросах шайбы. И с шайбой круто играют. Очень много техничных игроков. И люди мимо тебя не прокатываются. Пару раз прочувствовал на себе.

– Расскажите хотя бы одну тактическую фишку.

– При выходе 3 в 2 защитник в России не идет никогда на бортового игрока, потому что, скорее всего, тебя прокинут и будет выход 2 в 1. Но в НХЛ если тебя прокидывают в центр, то сразу же второй защитник идет активно на нападающего. А третьего соперника догоняет уже нападающий, до него шайба чаще всего не доходит. Это меня очень сильно удивило.

– То есть просят более агрессивно накрывать?

– Да, не давать времени. Я здесь учусь на своих ошибках, через игры. В принципе до конца все понял, нет моментов, которые я не понимаю. Вначале были позиционные ошибки. (Игорь Еронко)

Полная версия интервью Егора Яковлева

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