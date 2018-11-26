Егор Яковлев: "В АХЛ народ просто разбегается, тебя постоянно бьют, не столько важна шайба, сколько кого-то ударить"

Защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал о трудностях игры в АХЛ. Он также добавил, что видел там столько драк и силовых приемов, сколько и близко не видел в НХЛ.

– Контракты всегда сильно влияют на игровое время и все остальное. Изнутри это заметно?

– Так и есть.

– По играм в АХЛ вам дали прозвищеbreakout-monster. Не смотрел, но, видимо, потому что вы постоянно отдавали передачи на выходе из своей зоны, а не просто на выбрасывали шайбу.

– Только в крайнем случае нужно играть по борту, лучше искать передачу в центре. Мне все время говорили, что защитники в НХЛ постоянно бросают по стеклам и по бортам, так что я был удивлен, узнав, что требование простое – нужно искать передачу в центр. "Бингхэмптон" играет в таком же стиле и по тем же требованиям, что и "Нью-Джерси". Я старался делать то, что требуют. Где-то получилось, где-то находил в центре соперника, ха-ха.

– Дыбленко говорил, что в НХЛ, по его мнению, играть проще, чем в АХЛ. Правда?

– В чем-то с ним соглашусь, в АХЛ народ просто разбегается, тебя постоянно бьют, не столько важна шайба, сколько кого-то ударить. Тебя будто пытаются покалечить. Я видел там столько драк и силовых приемов, сколько и близко не видел в НХЛ. Хотя тут нельзя привлекать выставочные игры – с матчами регулярного чемпионата. Это совсем разные вещи.

На выставочных играх мне тяжелее, поскольку кто-то еще не понимает, что делать, отсутствует взаимопонимание. В выставочных было много беготни, силовых приемов, все пытались что-то доказать. Сейчас, конечно, силовые есть – никто тебя прощать не станет, но игра уже немного другая. (Игорь Еронко)

Полная версия интервью Егора Яковлева

Все про НХЛ - здесь.