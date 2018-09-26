Егор Яковлев об отправке из "Нью-Джерси" в АХЛ: "Съезжу, посмотрю, поиграю. Домой я не собираюсь"

Защитник сборной России, олимпийский чемпион Егор Яковлев прокомментировал его ​перевод в АХЛ. Сегодня "Нью-Джерси" отправил россиянина в свой фарм-клуб "Бингемтон". Яковлев перешел в "Дэвилз" из СКА этим летом.

– Немного неожиданно, – поделился впечатлениями Яковлев. – Трагедии из этого стараюсь не делать, потому что сказали мне, что в ТОП-6 защитников я сейчас не попадаю. И что мне нужно привыкнуть к площадкам, к требованиям, английский подтянуть, чтобы лучше ориентировался на площадке. Сказали, что я был бы в составе, но, судя по играм, с коммуникацией есть проблемы. А в фарм-клубе работает Сергей Брылин, который поможет мне быстрее адаптироваться.

– Что обещают в фарме – первая пара, большинство, меньшинство и куча игрового времени?

– Про кучу игрового времени разговор был. А про первую пару, большинство и меньшинство – нет. Съезжу, посмотрю, поиграю, а там – будет видно. Домой я не собираюсь. (Игорь Еронко)