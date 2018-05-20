Егор Яковлев: "Нью-Джерси" следил за мной три года"

Защитник СКА Егор Яковлев в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы доставить головную боль тренеру "Нью-Джерси". В ближайшее время "Дэвилз" объявит о переходе россиянина, за которым клуб следил три года.

– Вы же наверняка изучали состав "Нью-Джерси". С кем, как вам кажется, вы будете бороться за место в составе? Джон Мур? Правда, насколько помню, вам без разницы – слева или справа играть.

– Да, мне без разницы. Нет конкретного такого человека, с которым бороться. Я просто приеду и надеюсь доставить главному тренеру головную боль. Хорошую правильную головную боль – куда меня поставить. Приятная головная боль тренера – это моя главная цель. А первая цель – прийти подготовленным. И показать, что я действительно готов для НХЛ и соответствую уровню "Нью-Джерси".

– Насколько я знаю, у вас были и другие предложения. Почему именно "Нью-Джерси"?

– Мы очень долго общались с "Девилз", со скаутами. Они очень долго следили за мной – на протяжении трех лет. Не просто так я выбрал эту команду. Это был долгий процесс, поэтому я очень рад, что оказался в этой организации. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Егора Яковлева