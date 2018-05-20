Егор Яковлев: "Еду в НХЛ доказывать свою состоятельность"

Защитник СКА Егор Яковлев в интервью "СЭ" отметил, что должен доказать свою состоятельность в НХЛ. В ближайшее время о его переходе должен объявить "Нью-Джерси".

- Рэй Шеро сказал, что если ты привозишь человека в НХЛ в 26-27 лет, то определенно на него рассчитываешь именно в основной команде. И должен дать ему все возможности себя проявить. Вы выдвигали какие-то требования к "Нью-Джерси", были ли у вас какие-то условия? Например, место в составе?

– Я еду не то чтобы с надеждой на место в составе. Все равно будут выставочные игры. Все равно я еду туда доказывать свою состоятельность. Хочу показать, что я достоин играть в НХЛ, что готов к требованиям этой лиги. Конечно же, никаких обещаний мне не давали. Буду пробиваться через выставочные матчи. Надо будет хорошо к ним подготовиться.

– Вы заранее поедете в США?

– Безусловно. В июле поеду и все оставшееся до тренировочного лагеря время проведу там. Совмещу и отдых, и тренировочный процесс, потому что нужно и язык подучить, и потренироваться. Потренироваться на том уровне и с теми тренерами, с которыми там ребята готовятся.

– Как у вас с английским?

– Я бы сказал – средний уровень. В процессе я учу, стараюсь. Потому что понимаю, что язык – это одна из ключевых составляющих. (Игорь ЕРОНКО)

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