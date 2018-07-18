Егор Шарангович – о переходе в "Нью-Джерси": "Надо подтянуть английский. Иногда тяжеловато давалось общение с партнерами"

Новичок "Нью-Джерси" нападающий Егор Шарангович в интервью пресс-службе минского "Динамо" рассказал о контракте с "Дэвилз" и выразил благодарность белорусскому клубу.

– Как прошел кэмп новичков "Нью-Джерси"?

– На позитиве. Было очень интересно. Нам всегда создавали командную атмосферу. Проводили мероприятия, которые объединяли ребят. Утром тренировались на льду, затем занимались "на земле", а вечером обязательно тимбилдинг. В первый день поехали на футбольную арену на барбекю, во второй – посетили бейсбольный матч, в третий – поиграли в гольф, в четвертый – погонялись на картингах… В общем, программа была очень насыщенной, поэтому время пролетело незаметно. Правда, я понял, что надо подтянуть английский. Иногда тяжеловато давалось общение с партнерами. Сейчас это основная цель на лето.

– Как вам тренировки?

– Еще за день до открытия лагеря провели втягивающее занятие. Познакомились с тренерским штабом и руководством. После начала кэмпа разделились на группы и приступили к основным тренировкам. Кстати, было много упражнений, которые практиковались в сборной Белоруссии и в "Динамо". И вообще система очень похожа на ту, что прививает Горди. Потом еще был турнир "три на три", а в последний день сыграли "двусторонку".