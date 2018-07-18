Егор Шарангович: "НХЛ – это мечта детства! Сейчас надо еще больше трудиться, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира"

Новичок "Нью-Джерси" нападающий Егор Шарангович в интервью пресс-службе минского "Динамо" рассказал о контракте с "Дэвилз" и выразил благодарность белорусскому клубу.

– Кто-то из руководства "Нью-Джерси" общался с вами?

– Заместитель генерального менеджера. Поговорили в конце кэмпа, он поинтересовался дальнейшими планами. Я сказал, что очень хочу остаться за океаном и пробиться в НХЛ.

– Что чувствовали, когда подписывали контракт с "дьяволами"?

– Конечно, НХЛ – это мечта детства! Получается, стал на шаг ближе к этой мечте. Но сейчас надо еще больше трудиться, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира.

– Почему решили первым делом после подписания контракта отправиться в Раубичи?

– Очень хотел сказать спасибо тренерскому штабу "Динамо" за прошлый сезон. За то доверие, которое оказывали. Порой у меня не все получалось, но наставники продолжали доверять. Давали достаточно игрового времени для молодого хоккеиста. Благодаря этому и смог вырасти за минувший год.

– Когда отправитесь в кэмп основной команды?

– Пока не знаю. Для начала нужно решить визовые вопросы. Плюс, конечно же, надо усиленно готовиться – заниматься в зале и на льду.