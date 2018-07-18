Егор Шарангович: "НХЛ – это мечта детства! Сейчас надо еще больше трудиться, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира"

Новичок "Нью-Джерси" нападающий Егор Шарангович в интервью пресс-службе минского "Динамо" рассказал о контракте с "Дэвилз" и выразил благодарность белорусскому клубу.
– Кто-то из руководства "Нью-Джерси" общался с вами?
– Заместитель генерального менеджера. Поговорили в конце кэмпа, он поинтересовался дальнейшими планами. Я сказал, что очень хочу остаться за океаном и пробиться в НХЛ.
– Что чувствовали, когда подписывали контракт с "дьяволами"?
– Конечно, НХЛ – это мечта детства! Получается, стал на шаг ближе к этой мечте. Но сейчас надо еще больше трудиться, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира.
– Почему решили первым делом после подписания контракта отправиться в Раубичи?
– Очень хотел сказать спасибо тренерскому штабу "Динамо" за прошлый сезон. За то доверие, которое оказывали. Порой у меня не все получалось, но наставники продолжали доверять. Давали достаточно игрового времени для молодого хоккеиста. Благодаря этому и смог вырасти за минувший год.
– Когда отправитесь в кэмп основной команды?
– Пока не знаю. Для начала нужно решить визовые вопросы. Плюс, конечно же, надо усиленно готовиться – заниматься в зале и на льду.
Дополнительная информация
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/egor-sharangovich-priekhal-v-raubichi-potomu-chto-ochen-khotel-skazat-spasibo-trenerskomu-shtabu-din/