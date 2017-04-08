Эффектный сэйв Василевского в игре с "Монреалем"

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский сделал красивый сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем". Российский вратарь не дал сопернику забить гол, отразив шайбу эффектным акробатическим приемом.
Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский сделал красивый сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем". Российский вратарь не дал сопернику забить гол, отразив шайбу эффектным акробатическим приемом.
Марио66
Красаучик!
14:53 8 апреля
Упёртый русский
Согласен, Вася сегодня потащил! Заслужил быть в звездах матча - это факт...
10:13 8 апреля
Sправедливый
Странно, что Василевский вообще не попал в "звёзды" матча. Хотя что тут странного... Какой то обиженный журналюга из Монреаля, видимо, остался недоволен игрой своей команды ну и ... ))) И правильно недоволен. Канадцы заиграли только в третьем периоде, да и то не сразу. В начале периода в большинстве чудили, не могли даже в зону зайти, зрители аж свистеть устали. ))) А недоразумение с Андрюхой, думаю, уже лига исправит, матч то один сегодня, кто звезда, если не Вася!?!
05:39 8 апреля
maxcds
Уасса сегодня пару раз выдал такое... В принципе со времен молодежки мало кто сомневался, что это будущий топ-воротчик НХЛ на долгие годы. Пока стабильности не хватает, но это дело наживное. Следующий сезон многое покажет. Здоровья тебя, Андрюха.
05:37 8 апреля
Sправедливый
Андрюха вообще красавчик! "Тампу" с победой! Чудо где то рядом... )))
05:30 8 апреля