08:20 | ХОККЕЙ — НХЛ

Эффектный гол Кузнецова в ворота "Монреаля"

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Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил красивую шайбу в ворота "Монреаля" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В середине третьего периода форвард добился успеха в отборе, после чего, обыграв защитника, прорвался к воротам и поразил их.

Отметим, что в этой встрече его соотечественник Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка, догнав по количеству шайб в НХЛ Мориса Ришара и при этом остановился в одном балле до рубежа в 1000 очков в лиге. На счету 31-летнего нападающего 999 (544+455) баллов в 879 матчах НХЛ (без учета плей-офф).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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изсибири

Что-то я не понял, в чём здесь фантастичность? Видимо корреспонденту просто захотелось побольше просмотров набрать...

11:53

PitersS

Для дурака, который сам ничего не умеет, все, сделанное хорошо, фантастично.

11:35

avig67

Alex8 Заключается, видимо, в субъективном восприятии корреспондента СЭ.

11:10

Alex8

А в чем заключается фантастичность?

10:54

SportsMan

Оч классно всё сделал и ведь на воротах никто иной, а вратарь с приставкой супер! )

10:24

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