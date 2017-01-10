Эффектный гол Кузнецова в ворота "Монреаля"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил красивую шайбу в ворота "Монреаля" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В середине третьего периода форвард добился успеха в отборе, после чего, обыграв защитника, прорвался к воротам и поразил их.
Отметим, что в этой встрече его соотечественник Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка, догнав по количеству шайб в НХЛ Мориса Ришара и при этом остановился в одном балле до рубежа в 1000 очков в лиге. На счету 31-летнего нападающего 999 (544+455) баллов в 879 матчах НХЛ (без учета плей-офф).
изсибири
Что-то я не понял, в чём здесь фантастичность? Видимо корреспонденту просто захотелось побольше просмотров набрать...
11:53
PitersS
Для дурака, который сам ничего не умеет, все, сделанное хорошо, фантастично.
11:35
avig67
Alex8 Заключается, видимо, в субъективном восприятии корреспондента СЭ.
11:10
Alex8
А в чем заключается фантастичность?
10:54
SportsMan
Оч классно всё сделал и ведь на воротах никто иной, а вратарь с приставкой супер! )
10:24