Эффектный буллит Радулова принес "Далласу" победу над "Нэшвиллом"

"Даллас" по буллитам переиграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победного буллита стал российский нападающий Александр Радулов.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский защитник Алексей Емелин. Это его первый гол в сезоне.

В турнирной таблице "Даллас" занимает 6-е место в Западной конференции, а "Нэшвилл" - 4-е.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Нэшвилл" - 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: ЕМЕЛИН - 1 (Джохансен, Арвидссон), 0:34 - 0:1. Ярнкрок - 9 (мен., Сиссонс), 7:03 - 0:2. Сегин - 17 (бол., Бенн, Клингберг), 12:13 - 1:2. Руссель - 5 (Клингберг, Питлик), 30:05 - 2:2. Ганзал - 3 (Смит, Спецца), 33:18 - 3:2. Джохансен - 5 (бол., Суббан), 44:45 - 3:3.

Победный буллит: РАДУЛОВ.

Вратари: Бишоп (59:58 - 60:00) - Сарос.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (10+13+4+1) - 32 (8+8+11+5).

Наши: Радулов (21:30/1/-2) - Емелин (20:10/3/2).

24 декабря. Даллас. American Airlines Center.