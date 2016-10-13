"Эдмонтон" забросил семь шайб в ворота "Калгари"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" обыграл "Калгари" со счетом 7:4. Российский форвард "Ойлерз" Антон Слепышев провел на льду более девяти минут, отметившись двумя бросками по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Калгари" - 7:4 (3:1, 2:2, 2:1)

Голы: Марун - 1 (Драйзайтль), 1:10 - 1:0. Шьяссон - 1 (Стэйджан, Бума), 1:46 - 1:1. Питлик - 1 (Ларссон, Расселл), 5:34 - 2:1. Кассиан - 1 (Клефбом, Макдэвид), 15:12 - 3:1. Брауэр - 1 (мен.), 28:26 - 3:2. Фролик - 1 (мен., Бэклунд, Джиордано), 30:51 - 3:3. Макдэвид - 1 (буллит, Секера, Расселл), 32:17 - 4:3. Макдэвид - 2, 34:33 - 5:3. Пульюярви - 1 (бол.), 49:00 - 6:3. Уайдмэн - 1 (бол., Броди, Бэклунд), 51:29 - 6:4. Эберле - 1 (п.в., Нерс), 58:38 - 7:4.

Вратари: Тальбо - Эллиотт (58:30 - 58:38).

Штраф: 13 - 19.

Броски: 28 (10+9+9) - 41 (9+20+12).

Наши: Слепышев (9:22/2/0) – -.

13 октября. Эдмонтон. Rogers Place.