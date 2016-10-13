"Эдмонтон" забросил семь шайб в ворота "Калгари"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" обыграл "Калгари" со счетом 7:4. Российский форвард "Ойлерз" Антон Слепышев провел на льду более девяти минут, отметившись двумя бросками по воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Калгари" - 7:4 (3:1, 2:2, 2:1)
Голы: Марун - 1 (Драйзайтль), 1:10 - 1:0. Шьяссон - 1 (Стэйджан, Бума), 1:46 - 1:1. Питлик - 1 (Ларссон, Расселл), 5:34 - 2:1. Кассиан - 1 (Клефбом, Макдэвид), 15:12 - 3:1. Брауэр - 1 (мен.), 28:26 - 3:2. Фролик - 1 (мен., Бэклунд, Джиордано), 30:51 - 3:3. Макдэвид - 1 (буллит, Секера, Расселл), 32:17 - 4:3. Макдэвид - 2, 34:33 - 5:3. Пульюярви - 1 (бол.), 49:00 - 6:3. Уайдмэн - 1 (бол., Броди, Бэклунд), 51:29 - 6:4. Эберле - 1 (п.в., Нерс), 58:38 - 7:4.
Вратари: Тальбо - Эллиотт (58:30 - 58:38).
Штраф: 13 - 19.
Броски: 28 (10+9+9) - 41 (9+20+12).
Наши: Слепышев (9:22/2/0) – -.
13 октября. Эдмонтон. Rogers Place.
roughboy
а я то было расстроился, что СЛБ продали эллиота.. но его болезнь, под названием нестабильность, продолжает прогрессировать..
09:33
Vasek
тащем-то махнул заболевшего Прайса на дырЭлиотта, совсем позабыв, что до Музыкантов он был тем ещё дном))) Нефть позорно пропустила дважды в большинстве, да и вообще оборона у них по-прежнему швах, но судьи помогали дебютировать на новой арене с победой. Короче игра понравилась, а обе команды нет. Пулюярви дебютировал с голом! МакДи хорош, даже на ПК выпускают! Гудро на замене Дацюка в качестве главного дриблера лиги, ещё бы КПД подтянул.
09:25
SportsMan
Скорее всего, в этом году, нас ждёт сезон МакДэвида, писать что парень умеет всё и очень одарён уже бессмысленно ) Хотя и Мэттьюз впечатлил сегодня. Молодёжь взяла с места в карьер )
09:10
.BattleFish.
Вот она плата за рвачество, почти 7 лямов в год, 0 очков и -3 в битве при Альберте!)))
08:38