"Эдмонтон" забросил 7 шайб в ворота "Баффало"

"Эдмонтон" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:2. По дублю в этой встрече сделали нападающий "Ойлерз" Зак Кассиан и Милан Лучич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Баффало" - 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)

Голы: Миттельштадт - 7 (Шири, Далин), 1:00 - 0:1. Кассиан - 3 (Бродзяк, Ридер), 2:33 - 1:1. Ньюджент-Хопкинс - 15 (Джонс), 3:23 - 2:1. Кассиан - 4 (Ридер, Коскинен), 4:28 - 3:1. Родригес - 3 (Соботка, Ристолайнен), 8:57 - 3:2. Макдэвид - 28, 20:24 - 4:2. Лучич - 3, 24:49 - 5:2. Лучич - 4 (Ньюджент-Хопкинс, Ларссон), 43:50 - 6:2. Драйзайтль - 24 (бол., Макдэвид, Нерс), 45:16 - 7:2.

Вратари: Коскинен - Хаттон (Улльмарк, 24:49).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 25 (8+10+7) - 43 (15+14+14).

15 января. Эдмонтон. Rogers Place.