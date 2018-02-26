09:00 | Хоккей — НХЛ

"Эдмонтон" выменял Оберга, Летестю вернулся в "Коламбус" через "Нэшвилл"

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"Эдмонтон" обменял нападающего Марка Летестю в "Нэшвилл", сообщает официальный сайт клуба. Взамен "Ойлерз" получили форварда Понтуса Оберга. Отметим, что сразу после этого "Хищники" отдали Летестю в "Коламбус", заполучив выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2018.

33-летний Летестю уже играл за "Блю Джэкетс" с 2012 по 2015 год. В этом сезоне он набрал 19 (8+11) очков в 60 встречах за "Ойлерз", всего в лиге 206 (92+114) очков в 538 матчах.

24-летний Оберг забросил 2 шайбы и сделал 6 передач в 37 матчах за "Хищников", в лиге он провел всего 52 встречи.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Теперь Слепышев железный игрок двух первых троек будет))

13:39

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