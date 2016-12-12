"Эдмонтон" выиграл у "Виннипега"

"Эдмонтон" на своем льду взял верх над "Виннипегом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, "Ойлерз" прервал серию из четырех поражений.

Российский нападающий хозяев Антон Слепышев провел на льду около 6 минут при показателе полезности "-1", а его соотечественник из команды соперника Александр Бурмистров встречу пропустил из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Виннипег" - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Перро - 2 (Литтл, Трауба), 14:50 - 0:1. Клефбом - 5 (Питлик, Марун), 21:53 - 1:1. Торберн - 3 (Дане), 32:00 - 1:2. Летестю - 5 (бол., Макдэвид, Лучич), 42:28 - 2:2. Летестю - 6, 51:21 - 3:2.

Вратари: Тэлбот - Хеллебайк (58:53).

Штраф: 9 - 11.

Броски: 30 (10+8+12) - 31 (10+10+11).

Наши: Слепышев (5:58/0/-1) - -.

12 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.