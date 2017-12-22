"Эдмонтон" выиграл у "Сент-Луиса"

"Эдмонтон" переиграл на своем льду "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" одержал третью победу кряду, а "Блюз" потерпел третьей поражение подряд.
Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко провел на льду около 19 минут и сделал 3 брочка по воротам.
"Сент-Луис" идет на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Эдмонтон" - на 14-м.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Сент-Луис" - 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
Голы: Томпсон - 1 (Парэйко, Штястны), 49:30 - 0:1. Каммаллери - 5, 50:08 - 1:1. Берглунд - 4 (Шенн, Пьетранджело), 53:22 - 1:2. Макдэвид - 13 (Драйзайтль, Лучич), 56:19 - 2:2. Каджула - 5 (Ньюджент-Хопкинс, Марун), 59:10 - 3:2.
Вратари: Тэлбот - Аллен.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 35 (5+14+16) - 36 (11+15+10).
Наши: - - Тарасенко (18:54/3/0).
22 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.
ростовский свин
блюз унылая команда - еще и в плов не попадет -нэшвил, пег , даллас чикаго , минесота...в такой компании и за желтую карту придется цепляться зубами...
12:21 22 декабря
saber1
Ну а как забить после броЧков то??
11:31 22 декабря
maxcds
Тем временем СЛБ уже 5й в конфе...
09:48 22 декабря