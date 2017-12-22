"Эдмонтон" выиграл у "Сент-Луиса"

"Эдмонтон" переиграл на своем льду "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" одержал третью победу кряду, а "Блюз" потерпел третьей поражение подряд.

Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко провел на льду около 19 минут и сделал 3 брочка по воротам.

"Сент-Луис" идет на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Эдмонтон" - на 14-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Сент-Луис" - 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)

Голы: Томпсон - 1 (Парэйко, Штястны), 49:30 - 0:1. Каммаллери - 5, 50:08 - 1:1. Берглунд - 4 (Шенн, Пьетранджело), 53:22 - 1:2. Макдэвид - 13 (Драйзайтль, Лучич), 56:19 - 2:2. Каджула - 5 (Ньюджент-Хопкинс, Марун), 59:10 - 3:2.

Вратари: Тэлбот - Аллен.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 35 (5+14+16) - 36 (11+15+10).

Наши: - - Тарасенко (18:54/3/0).

22 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.