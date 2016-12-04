"Эдмонтон" в овертайме вырвал победу у "Анахайма"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" в овертайме переиграл "Анахайм" - 3:2. Автором победной шайбы стал нападающий "Ойлерз" Леон Драйзайтль. Российский защитник "нефтяников" Антон Слепышев провел на площадке 11 минут и не набрал результативных баллов. Отметим, что подопечные Тодда Маклеллана прервали трехматчевую безпроигышную серию "Дакс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Анахайм" - 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Каджула - 1 (бол., Марун, Эберле), 25:17 - 1:0. Кеслер - 9 (бол., Гецлаф, Фаулер), 29:28 - 1:1. Ньюджент-Хопкинс - 4 (Клефбом, Эберле), 33:35 - 2:1. Ракелль - 10 (Гецлаф, Перри), 49:42 - 2:2. Драйзайтль - 10 (Секера, Эберле), 63:16 - 3:2.

Вратари: Тэлбот - Гибсон.

Штраф: 9 - 9.

Броски: 32 (7+16+7+2) - 33 (8+11+13+1).

Наши: Слепышев (11:20/0/+5) - -.

4 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.