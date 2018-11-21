"Эдмонтон" в овертайме обыграл "Сан-Хосе"

"Эдмонтон" выиграл у "Сан-Хосе" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Дрейк Каджула и Леон Драйзайтль. У хозяев шайбы забрасывали Йоонас Донской, Маркус Серенсен и Логан Кутюр. Для гостей это была первая игра под руководством Кена Хичкока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - Эдмонтон" - 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Донской - 5 (Павелски, Бернс), 0:45 - 1:0. Макдэвид - 13 (Драйзайтль, Ларссон), 8:09 - 1:1. Серенсен - 4 (Торнтон, Лабанк), 10:32 - 2:1. Ньюджент-Хопкинс - 5 (Бродзяк), 21:46 - 2:2. Кутюр - 7 (Хертл), 39:04 - 3:2. Каджула - 7 (Макдэвид, Драйзайтль), 43:32 - 3:3.

Вратари: Джонс - Коскинен.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 25 (10+8+7+0) - 23 (6+5+11+1).

Наши: - - -.

21 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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