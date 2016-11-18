"Эдмонтон" уступил "Лос-Анджелесу", продлив безвыигрышную серию до пяти матчей

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" уступил "Лос-Анджелесу" - 2:4. Данное поражение для подопечных Тодда Маклеллана стало пятым подряд. Российский нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев провел на льду 13 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Эдмонтон" - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Форборт - 1 (Клиффорд, Шор), 5:09 - 1:0. Тоффоли - 5 (Картер, Мартинес), 7:42 - 2:0. Нерс - 3 (Драйзайтль), 23:44 - 2:1. Клефбом - 1 (Ньюджент-Хопкинс, Эберле), 28:32 - 2:2. Картер - 6 (мен., Тоффоли), 29:06 - 3:2. Сетогучи - 3 (Форборт, Дауд), 53:15 - 4:2.

Вратари: Будай - Густавссон (57:43 - 59:11, 59:25).

Штраф: 7 - 9.

Броски: 25 (10+6+9) - 30 (7+12+11).

Наши: Слепышев.

18 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.