"Эдмонтон" уступил "Калгари"

"Калгари" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. В составе победителей Элиас Линдхольм оформил дубль, еще по шайбе забросили Дерек Райан и Шон Монахан. За "Ойлерз" отличились Алекс Чейссон и Коннор Макдэвид.

Отметим, что "Эдмонтон" вел в счете 0:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари Флэймз" (Калгари) - "Эдмонтон Ойлерз" (Эдмонтон) - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)



Голы: Чейссон - 7 (мен., Ларссон), 2:29 - 0:1. Макдэвид - 11 (бол., Драйзайтль), 23:49 - 0:2. Райан - 2 (бол., Беннетт, Хэнифин), 36:23 - 1:2. Монахэн - 10 (Хэмоник, Годро), 42:40 - 2:2. Линдхольм - 10 (Хэнифин, Монахэн), 49:10 - 3:2. Линдхольм - 11 (п.в., Хэмоник), 59:18 - 4:2.

Вратари: Риттих - Коскинен (58:26 - 59:18).

Штраф: 15 - 41.

Броски: 37 (9+10+18) - 26 (9+12+5).

Наши: - - -.

18 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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