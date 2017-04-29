"Эдмонтон" со Слепышевым второй раз обыграл "Анахайм"

"Эдмонтон" обыграл "Анахайм" во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли - 2:1. Первая игра завершилась победой "Ойлерз" со счетом 5:3. Российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на льду 8 минут 51 секунду, результативными действиями не отметился.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Анахайм" - "Эдмонтон" - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Секера - 1, 1:05 - 0:1. Марун - 2 (бол., Эберле, Ньюджент-Хопкинс), 26:41 - 0:2. Сильверберг - 4 (бол., Фаулер, Кеслер), 35:34 - 1:2.

Вратари: Гибсон (58:16 - 58:17, 59:14) - Тэлбот.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 40 (12+12+16) - 23 (3+9+11).

Наши: - - Слепышев (8:5/1/0).

Анахайм. Honda Center.

Счет в серии - 0-2 (3:5)