"Эдмонтон" Слепышева разгромил "Чикаго" Панарина и Анисимова

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" на своем льду разгромил "Чикаго" со счетом 5:0. Российский форвард "Ойлерз" Антон Слепышев записал на свой счет заброшенную шайбу. Его соотечественники Артем Анисимов и Артемий Панарин, выступающие за "Блэкхокс" результативных очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Чикаго" – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Клефбом – 3 (Макдэвид, Беннинг), 2:39 – 1:0. Драйзайтль – 5 (бол., Клефбом, Макдэвид), 19:26 – 2:0. Секера – 2 (Ньюджент-Хопкинс, Каджула), 39:52 – 3:0. СЛЕПЫШЕВ – 2 (Пульюярви, Драйзайтль), 47:17 – 4:0. Драйзайтль – 6 (бол., Лучич, Эберле), 58:35 – 5:0.

Вратари: Тальбо – Кроуфорд.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 27 (13+8+6) – 31 (10+18+3).

Наши: Слепышев – Анисимов, Панарин.

22 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.