"Эдмонтон" Слепышева обыграл "Сан-Хосе" и вышел вперед в серии

"Эдмонтон" на выезде обыграл "Сан-Хосе" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 1:0. Победу гостям принес нападающий Зак Кассиан. Российский форвард "Ойлерз" Антон Слепышев провел на площадке 13 минут 37 секунд и сделал два броска по воротам.
После этой победы "Эдмонтон" повел в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится 19 апреля на площадке "Сан-Хосе".
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Третий матч
"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Кассиан - 2, 50:45 - 0:1.
Вратари: Джонс (58:13) - Тэлбот.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 23 (13+4+6) - 22 (6+12+4).
Наши: - - Слепышев (13:37/2/0).
Сан-Хосе. SAP Center.
Счет в серии: 1-2 (3:2 ОТ, 0:2)
Айртон)
Финал Питтсбург-Эдмонтон всё ближе!))
07:55
black rider.
Ожидаемо,на классе, и т.д. А если серьёзно,смотришь игру и не можешь понять какая из команд зелёные юнцы,а какая на ПО собаку съела.После пропущеного гола СХ не смог даже мало- мальски опасного момента создать,всё что им позволил Эдмонтон--это расположиться по периметру и пулять от синей линии на удачу.Кассиан мог дубль оформлять,чувак просто отжигает
07:50