"Эдмонтон" Слепышева обыграл "Сан-Хосе" и вышел вперед в серии

"Эдмонтон" на выезде обыграл "Сан-Хосе" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 1:0. Победу гостям принес нападающий Зак Кассиан. Российский форвард "Ойлерз" Антон Слепышев провел на площадке 13 минут 37 секунд и сделал два броска по воротам.

После этой победы "Эдмонтон" повел в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится 19 апреля на площадке "Сан-Хосе".

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Кассиан - 2, 50:45 - 0:1.

Вратари: Джонс (58:13) - Тэлбот.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 23 (13+4+6) - 22 (6+12+4).

Наши: - - Слепышев (13:37/2/0).

Сан-Хосе. SAP Center.

Счет в серии: 1-2 (3:2 ОТ, 0:2)