"Эдмонтон" разгромил "Виннипег"

"Эдмонтон" нанес крупное поражение "Виннипегу" в контрольном матче (7:3). Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов участия в игре не принимал.

НХЛ

Контрольный матч

"Эдмонтон" – "Виннипег" – 7:3 (1:0, 2:2, 4:1)

Голы: Пульюярви – 2 (бол., Бир), 10:16 – 1:0. Ньюджент-Хопкинс – 1 (Макдэвид, Рэтти), 22:05 – 2:0. Дане – 2 (Гриффит, Морроу), 24:43 – 2:1. Лаури – 1 (Копп, Моррисси), 25:53 – 2:2. Рэтти – 3 (Мароди), 32:57 – 3:2. Макдэвид – 1 (Рэтти, Бушар), 42:58 – 4:2. Копп – 1 (бол., Нику, Морроу), 46:01 – 4:3. Ньюджент-Хопкинс – 2 (Макдэвид, Рэтти), 50:11 – 5:3. Лучич – 1 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 56:01 – 6:3. Рэтти – 4 (Макдэвид, Ларссон), 58:45 – 7:3.

Вратари: Тэлбот – Комри.

Броски: 37 (17+11+9) – 23 (8+9+6).

21 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.