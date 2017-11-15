"Эдмонтон" разгромил "Вегас", Макдэвид набрал три очка

"Эдмонтон" на своем льду разгромил "Вегас" со счетом 8:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" прервали двухматчевую серию поражений.

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид набрал в этой встрече 3 (2+1) очка, форвард Райан Ньюджент-Хопкинс оформил дубль. Напомним, что россиянин Антон Слепышев не играет из-за травмы.

После 7-й пропущенной шайбы место в воротах "Голден Найтс" занял 19-летний Дилан Фергюсон. Это его первая встреча на льду в НХЛ. Напомним, что он попал в заявку команды из-за травмы сразу трех основных вратарей "Вегаса".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Вегас" – 8:2 (3:0, 1:1, 4:1)

Голы: Клефбом - 2 (мен., Хайра, Летестю), 6:28 - 1:0. Ньюджент-Хопкинс - 7 (бол., Марун, Стром), 17:42 - 2:0. Марун - 5 (Драйзайтль, Овитю), 18:39 - 3:0. Беннинг - 2 (Клефбом, Макдэвид), 30:19 - 4:0. Белльмар - 3 (Носек, Шмидт), 34:41 - 4:1. Макдэвид - 8 (бол.), 40:57 - 5:1. Нил - 10 (Миллер, Перрон), 41:22 - 5:2. Макдэвид - 9 (Драйзайтль), 44:58 - 6:2. Ньюджент-Хопкинс - 8 (Лучич, Расселл), 49:50 - 7:2. Летестю - 3 (бол., Кассиан, Хайра), 55:38 - 8:2.

Вратари: Тэлбот - Лагас (Фрегюсон, 50:46).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 31 (13+11+7) - 24 (5+7+12).

15 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.