"Эдмонтон" разгромил "Анахайм", Слепышев забросил шайбу

"Эдмонтон" нанес крупное поражение "Анахайму" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 7:1 и восстановил равновесие в серии – 3-3. Героем встречи стал нападающий "Ойлерз" Леон Драйзайтль, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи. Его партнер по команде Антон Слепышев забросил одну шайбу.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Шестой матч
"Эдмонтон" – "Анахайм" – 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
Наши: Слепышев – -
Счет в серии – 3-3 (5:3, 2:1, 3:6, 3:4 ОТ, 3:4 ОТ)
maxcds
Сколько набрал МакДэвид при 7 голах команды? Точно ли он тащит нефть? давно известно, что нет. Хотя игрок он хороший, смотрибельный, но пока не тащун. Молодцы, ВСЕ нефтяники. После вылета музыкантов болею на западе за вас, не поведите. И да - у ген мена куча проблем. от Райана Нафиг Ненужного надо избавляться о чем я говорю с прошлого сезона. Но как получить за него больше мешка картошки? А Дразу то скока теперь дать? А ведь есть еще крайне необходимые Касьян и Рассел.
05:28
Sправедливый
"Эдмонтон" с победой! Ну наконец то нас ждёт седьмой матч. Вообще эта серия это что то с чем то! На мой взгляд, заткнули за пояс противостояние "капиталистов" против "пингвинов". Слепышева с голом. Ну а Драйзайтль точно "топ". )))
05:09
RusSuck
При всём уважении к Нэшвиллу будет битва не просто за финал конфы, а за финал всего Кубка.)
05:00
RusSuck
Красавцы!)) Реабилитировались за прошлый матч!)) Тодд, Драз вняли моей критике, моему разносу!)) Вся команда словно пропиталась чемпионским спартаковским духом!)) Мужики!)) Ждём решающую битву!) Обе команды достойны пройти дальше!)
04:58