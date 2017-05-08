"Эдмонтон" разгромил "Анахайм", Слепышев забросил шайбу

"Эдмонтон" нанес крупное поражение "Анахайму" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 7:1 и восстановил равновесие в серии – 3-3. Героем встречи стал нападающий "Ойлерз" Леон Драйзайтль, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи. Его партнер по команде Антон Слепышев забросил одну шайбу.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Шестой матч

"Эдмонтон" – "Анахайм" – 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)

Наши: Слепышев – -

Счет в серии – 3-3 (5:3, 2:1, 3:6, 3:4 ОТ, 3:4 ОТ)