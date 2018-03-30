"Эдмонтон" проиграл "Ванкуверу", Макдэвид сохранил отрыв от Кучерова

"Ванкувер" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин за 15 минут 8 секунд на площадке сделал результативную передачу.

Гол в составе "Ойлерз" забил форвард Коннор Макдэвид. Он набрал 103-е (41+62) очко в сезоне и сохранил отрыв от нападающего "Тампы" Никиты Кучерова в гонке бомбардиров. На счету россиянина, который сделал передачу в матче с "Бостоном" (2:4), 97 (38+59) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Эдмонтон" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Наши: Голдобин (15:08/3/1) - -.