"Эдмонтон" проиграл "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" на выезде переиграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Автором победной шайбы в овертайме стал чех Томаш Хертл.

Это вторая подряд победа "Шаркс" и второе кряду поражение "Ойлерз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Сан-Хосе" - 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Каджула - 9 (Кассиан, Хайра), 2:39 - 1:0. Хертл - 17 (Кутюр, Бедкер), 8:03 - 1:1. Клефбом - 5 (Макдэвид, Оберг), 27:44 - 2:1. Кутюр - 28 (бол., Бернс, Павелски), 30:01 - 2:2. Ньюджент-Хопкинс - 19 (Клефбом, Макдэвид), 41:26 - 3:2. Диллон - 2 (Бедкер), 49:05 - 3:3. Хертл - 18 (Кутюр), 62:40 - 3:4.

Вратари: Монтойя - Джонс.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 28 (13+7+6+2) - 40 (10+18+9+3).

15 марта. Эдмонтон. Rogers Place.