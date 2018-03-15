"Эдмонтон" проиграл "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" на выезде переиграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Автором победной шайбы в овертайме стал чех Томаш Хертл.
Это вторая подряд победа "Шаркс" и второе кряду поражение "Ойлерз".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Сан-Хосе" - 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Каджула - 9 (Кассиан, Хайра), 2:39 - 1:0. Хертл - 17 (Кутюр, Бедкер), 8:03 - 1:1. Клефбом - 5 (Макдэвид, Оберг), 27:44 - 2:1. Кутюр - 28 (бол., Бернс, Павелски), 30:01 - 2:2. Ньюджент-Хопкинс - 19 (Клефбом, Макдэвид), 41:26 - 3:2. Диллон - 2 (Бедкер), 49:05 - 3:3. Хертл - 18 (Кутюр), 62:40 - 3:4.
Вратари: Монтойя - Джонс.
Штраф: 8 - 2.
Броски: 28 (13+7+6+2) - 40 (10+18+9+3).
15 марта. Эдмонтон. Rogers Place.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ