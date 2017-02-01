"Эдмонтон" проиграл "Миннесоте", "Лос-Анджелес" обыграл "Аризону"

"Миннесота" крупно обыграла "Эдмонтон" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей голами отметились Джейсон Зукер, Зак Паризе, Крис Стюарт, а также дубль на счету Тайлера Граоваца. У "Ойлерз" по шайбе забросили Адам Ларссон и Леон Драйзайтль, голевой передачей отметился российский нападающий Антон Слепышев.
Вдругой встрече "Лос-Анджелес" одержал волевую победу над "Аризоной" (3:2), проигрывая по ходу встречи со счетом 1:2. У "Кингз" отличились Анже Копитар, Джордан Нолан и Джейк Маззин. В составе хозяев по голу забили Джордан Мартинук и Райан Уайт. Российский форвард Александр Бурмистров набранными очками не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Миннесота" - 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Голы: Граовац - 5, 13:09 - 0:1. Зукер - 15 (Койву), 19:56 - 0:2. Паризе - 9 (Поминвилль, Проссер), 24:15 - 0:3. Ларссон - 3 (Клефбом, СЛЕПЫШЕВ), 31:08 - 1:3. Граовац - 6 (Гранлунд), 32:44 - 1:4. Драйзайтль - 20 (бол., Лучич, Секера), 36:47 - 2:4. Стюарт - 11 (Зукер, Кюмпер), 44:36 - 2:5.
Вратари: Тэлбот (Броссуа, 32:44) - Кюмпер.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 43 (13+16+14) - 35 (15+6+14).
Наши: Слепышев (10:55/2/0) - -.
"Аризона" - "Лос-Анджелес" - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Мартинук - 7 (Мерфи, Круз), 8:48 - 1:0. Копитар - 6 (Габорик, Даути), 10:51 - 1:1. Уайт - 4 (Круз), 38:30 - 2:1. Нолан - 4 (Копитар, Форборт), 38:55 - 2:2. Маззин - 7 (бол., Картер, Копитар), 58:11 - 2:3.
Вратари: Смит (58:36) - Будай.
Штраф: 6 - 2.
Броски: 30 (13+10+7) - 40 (11+15+14).
Наши: Бурмистров (13:12/2/0)- -.