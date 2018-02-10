"Эдмонтон" проиграл "Анахайму", несмотря на гол Слепышева

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Райан Кеслер.
Российский нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев провел на льду больше 15 минут и забросил шайбу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" - "Эдмонтон" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Линдхольм - 8, 2:28 - 1:0. Перри - 11 (Гецлаф), 35:50 - 2:0. СЛЕПЫШЕВ - 2, 36:58 - 2:1. Кеслер - 6 (Линдхольм, Кольяно), 43:04 - 3:1. Расселл - 4 (Макдэвид, Марун), 54:55 - 3:2.
Вратари: Гибсон - Тэлбот (58:47 - 59:09, 59:49).
Штраф: 11 - 9.
Броски: 34 (11+13+10) - 32 (14+12+6).
Наши: - - Слепышев (15:25/2/2).
10 февраля. Анахайм. Honda Center.
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Электросталец
Макди ноунейм?
11:11
.BattleFish.
Ну ничего, вангую все оставшиеся матчи Эдмонтон легко выиграет))----------------теряешь хватку, слишком жирно и толсто)
10:08
.BattleFish.
очередной жидкий бульёниус (себастьян) от Макдака)))
10:00
ростовский свин
опять проиграли матч за 4 очка -вслед за кингз -теперь дакс...никакого плофа не будет играть меньше 30 матчей а отрыв 14 очков -такое в нхл не отыграть.
09:58
fifa_guru
читалось. Анахайм обязан был играть дома на победу. важные 2 очка взяли
09:34
Бней Йегуда
МакДи ожидаемо был лучшим, вел за собой всю команду) Другое дело что команда играть не хочет. Ну ничего, вангую все оставшиеся матчи Эдмонтон легко выиграет))
09:24
Долго наблюдал за идиотами на эт
ЭДНОнтон попер 2/3 очей почти набрали))
09:10