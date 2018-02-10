"Эдмонтон" проиграл "Анахайму", несмотря на гол Слепышева

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Райан Кеслер.

Российский нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев провел на льду больше 15 минут и забросил шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Эдмонтон" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Линдхольм - 8, 2:28 - 1:0. Перри - 11 (Гецлаф), 35:50 - 2:0. СЛЕПЫШЕВ - 2, 36:58 - 2:1. Кеслер - 6 (Линдхольм, Кольяно), 43:04 - 3:1. Расселл - 4 (Макдэвид, Марун), 54:55 - 3:2.

Вратари: Гибсон - Тэлбот (58:47 - 59:09, 59:49).

Штраф: 11 - 9.

Броски: 34 (11+13+10) - 32 (14+12+6).

Наши: - - Слепышев (15:25/2/2).

10 февраля. Анахайм. Honda Center.