"Эдмонтон" продлил контракт с Расселом на четыре года

"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Крисом Расселом. Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Ранее в СМИ сообщалось, что по новому контракту игрок получит 16 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Рассел провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (1+12) очков, а также отметился 4 голевыми передачами в 13 встречах Кубка Стэнли. Всего в лиге на его счету 641 матч и 190 (39+151) очков.