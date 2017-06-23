"Эдмонтон" продлил контракт с Расселом на четыре года

"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Крисом Расселом. Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Ранее в СМИ сообщалось, что по новому контракту игрок получит 16 миллионов долларов.
В минувшем сезоне Рассел провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (1+12) очков, а также отметился 4 голевыми передачами в 13 встречах Кубка Стэнли. Всего в лиге на его счету 641 матч и 190 (39+151) очков.
The #Oilers have signed Kris Russell to a four-year contract extension. pic.twitter.com/GQMLKCEuGX– Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 23 июня 2017 г.