"Эдмонтон" продлил контракт с Драйзайтлем на 8 лет

"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Леоном Драйзайтлем. Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на 8 лет с зарплатой в 8,5 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что немец был задрафтован клубом в 2014 году под общим 3-м номером. В прошлом сезоне он набрал 77 (29+48) очков в 82 встречах регулярного чемпионата, а также 16 (6+10) очков в 13 играх плей-офф.

Всего в НХЛ на его счету 191 встреча и 137 (50+87) очков.