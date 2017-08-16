"Эдмонтон" продлил контракт с Драйзайтлем на 8 лет

"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Леоном Драйзайтлем. Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на 8 лет с зарплатой в 8,5 миллиона долларов за сезон.
Напомним, что немец был задрафтован клубом в 2014 году под общим 3-м номером. В прошлом сезоне он набрал 77 (29+48) очков в 82 встречах регулярного чемпионата, а также 16 (6+10) очков в 13 играх плей-офф.
Всего в НХЛ на его счету 191 встреча и 137 (50+87) очков.
The #Oilers have signed Leon Draisaitl to an eight-year contract extension with an AAV of $8.5 million: https://t.co/33JNhg5WQb pic.twitter.com/6U7qiKVvWh– Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 16 августа 2017 г.
Материалы других СМИ
songaila
30% зарплаты на 2 игроков... Макдэвид и Драйзайтль - неплохая парочка, но вдвоем они нефтяников не вытянут
22:12
Solid snake
Кучер еще своё возьмет.
21:32
maks55555
Вот он урок для Кучерова, как надо заключать контракт, а может для его агента, не знаю точно)
21:25