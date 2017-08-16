21:12 | Хоккей — НХЛ

"Эдмонтон" продлил контракт с Драйзайтлем на 8 лет

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"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Леоном Драйзайтлем. Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на 8 лет с зарплатой в 8,5 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что немец был задрафтован клубом в 2014 году под общим 3-м номером. В прошлом сезоне он набрал 77 (29+48) очков в 82 встречах регулярного чемпионата, а также 16 (6+10) очков в 13 играх плей-офф.

Всего в НХЛ на его счету 191 встреча и 137 (50+87) очков.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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songaila

30% зарплаты на 2 игроков... Макдэвид и Драйзайтль - неплохая парочка, но вдвоем они нефтяников не вытянут

22:12

Solid snake

Кучер еще своё возьмет.

21:32

maks55555

Вот он урок для Кучерова, как надо заключать контракт, а может для его агента, не знаю точно)

21:25