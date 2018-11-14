"Эдмонтон" прервал серию из четырех поражений

"Эдмонтон" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" прервал серию из четырех поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Монреаль" - 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
Голы: Беннинг - 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 3:13 - 1:0. Доми - 10 (Э. Шоу, Юулсен), 5:45 - 1:1. Драйзайтль - 11 (Макдэвид), 16:31 - 2:1. Э. Шоу - 5 (Друэн, Питри), 21:10 - 2:2. Каджула - 6 (Чейссон, Беннинг), 23:05 - 3:2. Ньюджент-Хопкинс - 4 (Стром, Расселл), 45:36 - 4:2. Расселл - 1 (Грэвел, Хайра), 52:14 - 5:2. Нерс - 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 58:04 - 6:2.
Вратари: Коскинен - Ниеми.
Штраф: 10 - 10.
Броски: 43 (11+18+14) - 29 (7+10+12).
14 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.
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