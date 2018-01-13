"Эдмонтон" поздравил Макдэвида с днем рождения

"Эдмонтон" поздравил своего нападающего Коннора Макдэвида с днем рождения. Сегодня канадцу исполнился 21 год. "Эдмонтон" выбрал Макдэвида на драфте 2015 года под общим первым номером. На данный момент он является одним из самых талантливых и перспективных хоккеистов мира. В составе сборной Канады нападающий выигрывал юниорский (2013), молодежный (2015) и взрослый (2016) чемпионаты мира.