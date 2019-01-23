07:45 | Хоккей — НХЛ

"Эдмонтон" потерпел третье подряд поражение

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"Эдмонтон" на своем льду проиграл "Детройту" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Это третье подряд поражение "Ойлерз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Детройт" - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Ларкин - 21 (Нюквист, Бертуцци), 24:03 - 0:1. Гленденинг - 7 (Хелм, Атанасиу), 30:01 - 0:2. Драйзайтль - 27 (Чейссон, Нерс), 44:31 - 1:2. Гленденинг - 8 (Атанасиу, Гронек), 46:28 - 1:3. Беннинг - 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 57:34 - 2:3.

Вратари: Коскинен (56:36 - 57:34, 58:14 - 59:29, 59:44) - Ховард.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 34 (7+10+17) - 27 (11+12+4).

23 января. Эдмонтон. Rogers Place.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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