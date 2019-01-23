"Эдмонтон" потерпел третье подряд поражение

"Эдмонтон" на своем льду проиграл "Детройту" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Это третье подряд поражение "Ойлерз".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Детройт" - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы: Ларкин - 21 (Нюквист, Бертуцци), 24:03 - 0:1. Гленденинг - 7 (Хелм, Атанасиу), 30:01 - 0:2. Драйзайтль - 27 (Чейссон, Нерс), 44:31 - 1:2. Гленденинг - 8 (Атанасиу, Гронек), 46:28 - 1:3. Беннинг - 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 57:34 - 2:3.
Вратари: Коскинен (56:36 - 57:34, 58:14 - 59:29, 59:44) - Ховард.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 34 (7+10+17) - 27 (11+12+4).
23 января. Эдмонтон. Rogers Place.
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