"Эдмонтон" потерпел пятое поражение подряд, уступив "Вегасу"

"Эдмонтон" на выезде потерпел поражение от "Вегаса" (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. У "Ойлерз" автором единственной шайбы стал Леон Драйзайтль. Победный бросок в составе "Голден Найтс" нанес Джонатан Маршессо.

Отметим, что для "Вегаса" эта победа стала третьей в четырех последних матчах. "Эдмонтон", в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас Голден Найтс" - "Эдмонтон Ойлерз" - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Карпентер - 4 (Энгелланд, Белльмар), 13:04 - 1:0. Маршессо - 21 (Шмидт, Смит), 24:18 - 2:0. Карлссон - 30 (бол., Перрон, Хант), 32:47 - 3:0. Хаула - 22 (Нил, Перрон), 44:15 - 4:0. Драйзайтль - 17 (Клефбом, Каммаллери), 52:31 - 4:1.

Вратари: Флери - Тэлбот.

Штраф: 7 - 9.

Броски: 28 (11+10+7) - 29 (9+11+9).

Наши: - - Слепышев (13:46/3/0).

16 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.