"Эдмонтон" потерпел пятое поражение подряд, уступив "Вегасу"

"Эдмонтон" на выезде потерпел поражение от "Вегаса" (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. У "Ойлерз" автором единственной шайбы стал Леон Драйзайтль. Победный бросок в составе "Голден Найтс" нанес Джонатан Маршессо.
Отметим, что для "Вегаса" эта победа стала третьей в четырех последних матчах. "Эдмонтон", в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас Голден Найтс" - "Эдмонтон Ойлерз" - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Карпентер - 4 (Энгелланд, Белльмар), 13:04 - 1:0. Маршессо - 21 (Шмидт, Смит), 24:18 - 2:0. Карлссон - 30 (бол., Перрон, Хант), 32:47 - 3:0. Хаула - 22 (Нил, Перрон), 44:15 - 4:0. Драйзайтль - 17 (Клефбом, Каммаллери), 52:31 - 4:1.
Вратари: Флери - Тэлбот.
Штраф: 7 - 9.
Броски: 28 (11+10+7) - 29 (9+11+9).
Наши: - - Слепышев (13:46/3/0).
16 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.
Vasek
Нефть фаворит и на Даллина, и на Свечу с Задиной! Нефть самый профессиональный, опытный и везучий клуб последнего 10-летия по сливу сезонов и вылавливанию высоких пиков. Так, как сливается Нефть не умеет сливаться никто. 10 последних пиков Нефти: №№22, 4, 1, 3, 7, 1, 1 (+19 в тот же 2011 г.), снова 1, 10... Как итог загубленные карьеры Паярви, Яка, РНХ. Сломанные карьеры Холла, Нерза, Клефбома... Под вопросом карьеры Драйза и Пюллюярви. Эдмонтон черная метка любому талантливому хокку. Птич... тьфу МакДэвида жалко на самом деле. Зря он выбрал деньги, нужно было бежать из этого болота!
09:25
oleg.bob
Эдмонтон и Макдэвид- собачье дерьмо!
09:19
bezik
Поперла нефть по трубам. За Далином или Задиной
08:54