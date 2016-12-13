"Эдмонтон" постарается заполучить Игинлу перед дедлайном

Руководство "Эдмонтона" находится в поисках снайпера в преддверии плей-офф Кубка Стэнли, сообщает Edmonton Journal. Одним из кандидатов на усиление команды считается форвард "Колорадо" Джером Игинла.
В текущем сезоне 39-летний канадец сыграл в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 7 (3+4) очков. Контракт игрока истекает летом 2017 года. "Эдмонтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков в 31 встрече.
Дополнительная информация
http://edmontonjournal.com/sports/hockey/nhl/cult-of-hockey/team-insider-speculates-on-edmonton-oilers-trading-for-jarome-iginla-at-deadline-make-sense
Werewolf
"Руоковдство Эдмонтона на ходится в поисках СНАЙПЕРА". "в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 7 (3+4) очков". Снайперюга просто ))))))))
13:08