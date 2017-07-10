"Эдмонтон" подписал однолетний контракт с Овитю

"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Йоанном Овитю. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

По информации CapFriendly, француз заработает порядка 650 тысяч долларов. В минувшем сезоне защитник провел 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе "Нью-Джерси" и набрал 4 (2+2) очка, также на его счету 13 (5+13) очков в 29 встречах АХЛ.