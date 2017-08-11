"Эдмонтон" подписал контракт новичка с Ямамото

"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с нападающим Кайлером Ямамото. Напомним, что 18-летний хоккеист был выбран на драфте НХЛ-2017 под общим 22-м номером.

В прошлом сезоне он выступал в лиге WHL в составе команды "Спокан" и записал на свой счет 99 (42+57) очков в 65 встречах.