"Эдмонтон" подписал контракт новичка с Сафиным, "Аризона" – со Стинбергеном

"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с нападающим Остапом Сафиным. Напомним, что подобное соглашение рассчитано на три года.

19-летний чех был выбран на драфте НХЛ-2017 под общим 115-м номером в 4-м раунде. Он выступает в лиге QMJHL за "Сент-Джонс" и набрал 53 (24+29) очка в 56 встречах чемпионата.

"Аризона" подписала аналогичный контракт с нападающим Тайлером Стинбергеном. 20-летний игрок был выбран на драфте НХЛ-2017 под общим 128-м номером в 5-м раунде. Он играет в лиге WHL за "Свифт Каррент" и записал на свой счет 98 (44+54) очков в 51 матче.