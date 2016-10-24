"Эдмонтон" победил "Виннипег" в матче "Классики наследия"

"Эдмонтон" нанес поражение "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Первой звездой поединка признан голкипер "Ойлерз" Кэм Тальбо, сохранивший свои ворота в неприкосновенности, отразив 31 бросок. Встреча проходила на открытом воздухе в рамках "Классики наследия", в которой, в отличие от "Зимней классики", принимают участие только канадские команды. На игре присутствовало более 32 тысяч зрителей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Эдмонтон" – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Летестю – 2 (мен.), 29:24 – 0:1. Нерс – 1 (Макдэвид, Кассиан), 31:10 – 0:2. Кассиан – 2 (Пульо, Ньюджент-Хопкинс), 37:16 – 0:3.

Вратари: Хеллебайк (Хатчинсон, 55:55, 56:27 – 59:33) – Тальбо.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 31 (10+11+10) – 32 (8+14+10).

Наши: Бурмистров (9:07/1/0) – -

Виннипег. Investors Group Field.