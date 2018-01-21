"Эдмонтон" победил "Ванкувер", Пульюярви набрал три очка

"Эдмонтон" обыграл "Ванкувер" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" одержали третью победу кряду, у "Кэнакс" прервалась победная серия из двух матчей.

В составе победителей дублем отметился Патрик Марун, 3 (1+2) очка записал на свой счет Ессе Пульюярви, два (1+1) очка набрал Леон Драйзайтль. У "Ванкувера" по шайбе забросили Даниэль Седин и Брэндон Саттер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Ванкувер" – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: Марун - 12 (Макдэвид), 1:25 - 1:0. Хайра - 8 (Пульюярви, Драйзайтль), 17:59 - 2:0. Д. Седин - 11 (бол., Эдлер, Бозер), 21:46 - 2:1. Саттер - 4 (Берчи, Танев), 28:56 - 2:2. Пульюярви - 9 (Ларссон, Лучич), 38:54 - 3:2. Драйзайтль - 12 (Пульюярви, Лучич), 44:37 - 4:2. Марун - 13 (п.в.), 57:17 - 5:2.

Вратари: Тэлбот - Маркстрем (57:01 - 57:17).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 35 (8+12+15) - 27 (8+9+10).

21 января. Эдмонтон. Rogers Place.