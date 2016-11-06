"Эдмонтон" победил "Айлендерс" по буллитам

"Эдмонтон" взял верх над "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 3:3. В параллельно встрече "Баффало" переиграл "Оттаву" на выезде со счетом 2:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Эдмонтон" – 3:4 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Наши: Кулемин (11:09/1/+1) – -

"Оттава" – "Баффало" – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Хоффман - 3 (бол., Райан, Карлссон), 22:42 - 1:0. Окпосо - 5 (Маккейб, Ларссон), 41:07 - 1:1. Райнхарт - 2 (Гиргенсонс, Ристолайнен), 48:22 - 1:2.

Вратари: Андерсон (59:01) - Ленер.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 33 (9+15+9) - 32 (8+13+11).

Наши: – – Куликов (20:35/0/0)

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).