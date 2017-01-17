"Эдмонтон" победил "Аризону", Бурмистров отдал передачу

"Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Аризону" со счетом 3:1. Российский нападающий "Койотс" Александр Бурмистров отдал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Аризона" - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Ньюджент-Хопкинс - 9 (Эберле, Ларссон), 3:34 - 1:0. Хайра - 1 (Летестю, Кассиан), 31:40 - 2:0. Драйзайтль - 17 (Макдэвид), 33:37 - 3:0. Врбата - 10 (бол., БУРМИСТРОВ), 37:56 - 3:1.
Вратари: Тэлбот - Смит (57:50).
Штраф: 10 - 4.
Броски: 27 (8+16+3) - 21 (5+12+4).
Наши: Слепышев (11:01/1/0) - Бурмистров (18:08/0/-1).
17 января. Эдмонтон. Rogers Place.