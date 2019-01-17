"Эдмонтон" по буллитам обыграл "Ванкувер"

"Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях по буллитам обыграл "Ванкувер" - 3:2. Победный бросок исполнил Алекс Чейссон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Эдмонтон" - 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хайра - 3 (мен., Ньюджент-Хопкинс), 7:35 - 0:1. Саттер - 4 (бол., Хаттон, Гранлунд), 8:53 - 1:1. Макдэвид - 29 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 19:03 - 1:2. Гранлунд - 8, 29:52 - 2:2.

Победный буллит: Чейссон.

Вратари: Маркстрем - Коскинен.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 22 (5+6+9+2) - 30 (12+7+6+5).

Наши: - - -.

17 января. Ванкувер. Rogers Arena.